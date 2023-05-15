Удобрение для томатов: быстро идут в рост, но плоды не дают – забудьте про него

Садоводы должны отказаться от внесения азотного удобрения в лунки под помидоры во время высадки саженцев. Так они никогда не добьются должного урожая.

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Дело в том, что от азота помидоры начинают активно наращивать листовую массу и кажется, что вслед за этим последует отличный урожай.

Но не тут-то было, азот дает силу именно листве. Плодов вы от таких растений не дождетесь – все уйдет в зелень. Их будет очень мало, а то и не вырастут вовсе.

Источник: дзен-канал «Земляничная поляна. Сад, огород, цветник»