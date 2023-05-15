Если понизилась температура, дайте эту подкормку помидорам: сочные плоды гарантированы

Неожиданные холода в мае и июне — явление повсеместное для России. Многие садоводы сильно страдают от них, теряя урожайность теплолюбивых культур вроде томата и перца.

Однако последствия холодов растения могут перенести безболезненно при внесении своевременной подкормки.

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Сразу после понижения температуры воздуха внесите в почву под томатами и перцем согласно инструкции кальциевую селитру.

Она способна возродить овощи буквально за сутки. В составе подкормки имеется легкодоступный для корней растений кальций и азот, которые укрепляют их, защищают в дальнейшем от гнили, позитивно влияют на рост и плодоношение.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».