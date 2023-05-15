Очистит сковородку за секунды даже от самого сильного нагара: секретный ингредиент есть на каждой кухне

Для борьбы с нагаром отлично подходит крупа, которая есть на каждой кухне, ведь блюда из нее очень популярны.
Это обычный белый рис для плова. Горсть риса нужно залить стаканом воды и поставить на огонь в сковороде.
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После того, как вода закипит, сковороду не нужно снимать с огня еще в течение 10 минут. После этого плиту выключаем, ждем еще десять минут, а затем деревянной лопаточкой счищаем нагар со сковороды. Он должен сняться довольно легко и без особых усилий.
По материалам belnovosti.by