Очистит сковородку за секунды даже от самого сильного нагара: секретный ингредиент есть на каждой кухне

Для борьбы с нагаром отлично подходит крупа, которая есть на каждой кухне, ведь блюда из нее очень популярны.

Это обычный белый рис для плова. Горсть риса нужно залить стаканом воды и поставить на огонь в сковороде.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».