Очистит сковородку за секунды даже от самого сильного нагара: секретный ингредиент есть на каждой кухне

Сковородка с жареной рыбой. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто любит жареное.

Для борьбы с нагаром отлично подходит крупа, которая есть на каждой кухне, ведь блюда из нее очень популярны.

Это обычный белый рис для плова. Горсть риса нужно залить стаканом воды и поставить на огонь в сковороде.

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После того, как вода закипит, сковороду не нужно снимать с огня еще в течение 10 минут. После этого плиту выключаем, ждем еще десять минут, а затем деревянной лопаточкой счищаем нагар со сковороды. Он должен сняться довольно легко и без особых усилий.

По материалам belnovosti.by

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