Почему ни в коем случае нельзя выращивать клубнику долго на одном месте: ягод не будет

Многие садоводы делают одну очень серьезную ошибку, выращивая клубнику на одном и том же месте. А потом не могут понять, почему с ягоды невозможно вывести вредителей, да и урожай становится все меньше и меньше.

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Клубнику нужно обязательно пересаживать время от времени. Так вы спасете культуру от вредителей.

Если ягода будет расти на одной грядке из года в год, это приведет к накоплению вредителей. Чем дольше растет ягода на одном месте, тем больше в ней разведется жуков.

Также нельзя загущать клубнику, поскольку жуки переползают, а не перелетают с кустика на кустик. Если культура будет расти часто, то вредителю не составит труда разойтись по всем насаждениям.

Источник: дзен-канал «Земляничная поляна. Сад, огород, цветник»