Стало известно, кому из россиян скоро придется сносить бани, сараи и теплицы

Уже 1 сентября 2023 года в России входят в силу новые критерии, определяющие строительство на дачных участках бань, летних кухонь, сараев, теплиц и других вспомогательных сооружений. Некоторым владельцам придется снести эти постройки. В эту категорию попадут те, чьи сооружения будут нарушать принятые нормы: высота 20 метров или 3 этажа. Если эти нормы не нарушены, то беспокоиться нет повода.

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«Для строительства каждого вида объекта важно также соблюдать существующие строительные, санитарные нормы и правила, обязательно следует соблюдать отступы от границ участков», - пояснил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По материалам телеканала «360» и «Российской газеты».