Доллар поднялся до рекордных цифр: реальный курс без прикрас — даже опытные валютчики застыли

Курс американской валюты на Мосбирже превысил 79 рублей, это произошло впервые с 4 мая 2023 года.

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С утра курс доллара подскочил сразу на 1,21 рубля, продолжив повышение прошлой недели. Теперь «американец» торгуется за 79,13 рубля.

Курсы юаня и евро тоже подскочили на торгах. Валюта Китая подросла на 24 копейки и стала торговаться за 11,36 рубля, евро подскочил на 1,19 рубля, в настоящий момент его стоимость — 86,03 рубля.

От таких показателей замерли от неожиданности даже опытные инвесторы.

Источник: 1prime.ru.