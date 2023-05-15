Бегом в банк за валютой: к концу недели рубль рухнет окончательно — аналитики твердят это в один голос

Рубль в этот понедельник, 15 мая, вопреки ожиданиям, продолжил падать во время торгов на Московской валютной бирже.

К этому моменту доллар торгуется уже на отметке выше 79 рублей, евро — 86 рублей.

Так что, если вы еще не успели купить валюту для отпуска за пределами России, лучше сделать это в самое ближайшее время. По прогнозам аналитиков, рубль продолжит падать и к концу недели достигнет максимальных отметок.

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