Бегом в банк за валютой: к концу недели рубль рухнет окончательно — аналитики твердят это в один голос

Рубль в этот понедельник, 15 мая, вопреки ожиданиям, продолжил падать во время торгов на Московской валютной бирже.
К этому моменту доллар торгуется уже на отметке выше 79 рублей, евро — 86 рублей.
Так что, если вы еще не успели купить валюту для отпуска за пределами России, лучше сделать это в самое ближайшее время. По прогнозам аналитиков, рубль продолжит падать и к концу недели достигнет максимальных отметок.
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«Рубль продолжает дешеветь к иностранным валютам. Цена возвращается к своему равновесному уровню 80 рублей. Экономика страны восстанавливается медленно, а пополнять бюджет нужно. Ослабление рубля остается единственным решением. На уровне 80 рублей ожидаю доллар к концу недели», — отметил финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru