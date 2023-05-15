Как избавиться от тли, чтобы посадки не пострадали: безопасное для фруктов и овощей средство — почти бесплатно

Тля может быстро захватить сад и огород. Эта мелкая букашка только выглядит безобидно. На самом деле она очень прожорливая и способна высосать все соки из ваших посадок за считанные дни.

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Поэтому нет никаких причин для промедления: если вы нашли зараженные растения в своем огороде, то начинайте бороться с вредителем сию же секунду. Но не спешите бежать в магазин, ведь эффективное средство для уничтожения тли можно приготовить собственноручно.

Вам потребуется 2 стакана древесной золы, ведро подогретой воды и 30 грамм жидкого хозяйственного мыла. Ингредиенты необходимо тщательно перемещать между собой и оставить настаиваться на 10–12 часов. Когда время пройдет, раствор нужно перелить в удобную емкость и щедро распылить на надземную часть пострадавших растений.

Тля не переживет такой обработки. А вот вашим посадкам от этого средства не будет абсолютно никакого вреда.

Источник: abekker.ru