Валютчики расхохотались и стали ждать: озвучили будущий курс доллара — по-настоящему низкий

Россияне, которые задумались о приобретении американского доллара сейчас, должны взвесить все за и против.

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В настоящий момент доллар активно идет вверх на торгах Московской биржи. Согласно последним данным, он достиг цифры в 79 рублей впервые с 4 мая.

Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что уже этим летом котировки способны снизиться до 73 рублей. Не удивительно, что кто-то затаился в ожидании данных низких показателей, выгодных для приобретения.

Источник: 1prime.ru.