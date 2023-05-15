Бросьте этот овощ в пожелтевший унитаз на ночь — утром не узнаете «кабинет»: стерильно

Опытные домохозяйки еще во времена СССР экономили на моющих средствах. Тем более у наших бабушек и мам не было такого большого выбора. Зачастую они отдавали предпочтение народным средствам для того, чтобы отмыть ванную и туалет.

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Ваш унитаз засияет чистотой, если бросить в чашу на ночь чеснок. Этот овощ содержит большое количество аллицина — вещества, которое выводит бактерии, грибки и паразиты. Достаточно всего 5 граммов чеснока. И сантехника будет сиять как после многочасовой обработки химическими бытовыми средствами.

Такую профилактику с чесноком можно проводить два раза в неделю. В туалете будет чисто и стерильно.