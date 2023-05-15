Добавьте это удобрение через 15 дней после посадки — помидоры будете собирать ведрами все лето

Опытные дачники поделились секретом выращивания помидоров. Особое внимание нужно уделить росткам после пересадки их в открытый грунт. Подкормку для этой культуры лучше произвести позже, когда растение укрепится корнями в почве.

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Удобрять томаты можно не раньше, чем через 15 дней после посадки в грунт. В качестве важного элемента, который вымывается из почвы при частом поливе, выступает калий. Также для помидоров очень важен фосфор. Удобрения с этими компонентами поможет удвоить урожай.