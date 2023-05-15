Почему гортензию обязательно нужно подкармливать хлебом: пышность цветения как в раю

Гортензия очень хорошо себя ведет в кислой почве, а вот щелочную и даже нормальную не любит.

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Если вы регулярно будете подкислять грунт для данной культуры, то увидите роскошное цветение, которого никогда ранее не было.

Самый простой способ — это сохранять со своего стола корочки хлеба, они отлично справляются с задачей подкисления почвы. Размачивайте их в теплой воде, дожидайтесь, когда раствор начнет брожение, и поливайте этим составом гортензию.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».