Налейте в раковину этот раствор: засор растворится полностью — сантехник проболтался

Сантехники поделились профессиональным секретом, рассказав, как избавиться от засора и вони в раковине. Оказывается, есть простой, но доступный способ. Кстати, совершенно не обязательно покупать дорогие моющие средства. Берем копеечные — так делали в СССР.

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Нагреваем сковороду на плите и кладем восемь столовых ложек соды. Оставляем на 15 минут, чтобы получить кальцинированную соду. Порошок растворяем в стакане воды. Средство готово к применению.

Заливаем жидкость в слив раковины и ждем. Уже через 45 минут, максимум час засор полностью растворится. Далее обильно промываем раковину горячей водой около двух минут. Этот метод избавит не только от загрязнений в трубе, но и от неприятного запаха в канализации.