Семья запищит от удовольствия: что добавить в мясной фарш для пельменей — будет волшебно вкусно

Тесто и фарш для пельменей. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто жить не может без теста с мясом.

Пельмени — традиционно любимое блюдо многими. Кулинары постоянно придумывают лайфхаки, которые разнообразят вкус пельменей, вводя новые начинки для этого блюда с тестом.

Один простой ингредиент может сделать вкус пельменей необычным, более ярким и воздушным. Это — картофель. Добавить его нужно в мясной фарш в соотношении практически один к одному.

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Картофель нужно пропустить через мясорубку вместе с мясом. Разумеется, в фарш при этом добавляются и такие ингредиенты, как лук и чеснок. Их объем можно даже немного увеличить.

Такая картофельно-мясная начинка для пельменей преобразит вкус блюда. Семья будет пищать от удовольствия.

По материалам belnovosti.by

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