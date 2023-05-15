Семья запищит от удовольствия: что добавить в мясной фарш для пельменей — будет волшебно вкусно

Пельмени — традиционно любимое блюдо многими. Кулинары постоянно придумывают лайфхаки, которые разнообразят вкус пельменей, вводя новые начинки для этого блюда с тестом.
Один простой ингредиент может сделать вкус пельменей необычным, более ярким и воздушным. Это — картофель. Добавить его нужно в мясной фарш в соотношении практически один к одному.
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Картофель нужно пропустить через мясорубку вместе с мясом. Разумеется, в фарш при этом добавляются и такие ингредиенты, как лук и чеснок. Их объем можно даже немного увеличить.
Такая картофельно-мясная начинка для пельменей преобразит вкус блюда. Семья будет пищать от удовольствия.
По материалам belnovosti.by