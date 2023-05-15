Семья запищит от удовольствия: что добавить в мясной фарш для пельменей — будет волшебно вкусно

Картофель нужно пропустить через мясорубку вместе с мясом. Разумеется, в фарш при этом добавляются и такие ингредиенты, как лук и чеснок. Их объем можно даже немного увеличить.

Такая картофельно-мясная начинка для пельменей преобразит вкус блюда. Семья будет пищать от удовольствия.

По материалам belnovosti.by