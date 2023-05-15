Распылите это аптечное средство на даче: муравьи бросятся в лес — участок отвоеван

Дачники знают, как одним копеечным аптечным средством вывести муравьев с участка. Если вредители облюбовали ваш сад и огород, можно с легкостью прогнать их в лес, использовав давно забытое средство. Причем совершенно не обязательно травиться химикатами с едкими отдушками.

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Берем 50 мл нашатырного спирта. И смешиваем это аптечное средство с 0,5 литра воды. Опрыскиваем составом муравейник. Через пару дней жилище муравьев накрываем пленкой. По прошествии некоторого времени выкапываем муравейник, оставляя лунку. Муравьи к этому времени сбегут в лес.