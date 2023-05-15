Одуванчики исчезнут на даче как по волшебству: просто посыпьте сорную траву солью

Если вся ваша дача утопает в одуванчиках, а сорная трава захватывает огород с посадками, можно легким способом вывести с дачного участка этот сорняк до того, как одуванчики успеют проронить семена.

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Кто-то по весне перекапывает все грядки, стараясь извлечь корни сорных трав, однако это далеко не всегда бывает действенно. Особенно если это одуванчики. Дело в том, что растение имеет довольно длинный и прочный корень. В этом случае нужно предотвратить созревание очередной партии семян. Для этого оборвите или скосите яркие шляпки раньше, чем они успеют побелеть.

Извлекать корень одуванчика из почвы не нужно. Можно посыпать сорняк солью: на каждый росток уйдет столовая ложка этой приправы. Такая обработка поможет вывести одуванчики раз и навсегда. Только сыпьте соль аккуратно, не задев другие культуры на грядках.