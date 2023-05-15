Колорадский жук исчезнет навсегда: как прогнать вредителя с картофельных грядок — легко

Колорадский жук. Фото: freepik.com

Урожай картофеля осенью будет двойным.

Опытные дачники лучше других знают, как отпугнуть колорадского жука от картофельных грядок. Вредители просто не переносят одно растение, которое нужно посеять на огороде. Тогда проблема с колорадским жуком будет решена раз и навсегда. Они подадутся захватывать соседские участки, оставив ваш огород в покое. Урожай картофеля осенью будет двойным. 

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Рядом с картофелем нужно посеять полынь. Эфирные масла, содержащиеся в этом растении, вытеснят колорадских жуков с дачного участка. Вредители буквально отравятся. Есть и более простой способ: можно периодически посыпать посадки листьями этого растения.

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