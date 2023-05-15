Колорадский жук исчезнет навсегда: как прогнать вредителя с картофельных грядок — легко

Опытные дачники лучше других знают, как отпугнуть колорадского жука от картофельных грядок. Вредители просто не переносят одно растение, которое нужно посеять на огороде. Тогда проблема с колорадским жуком будет решена раз и навсегда. Они подадутся захватывать соседские участки, оставив ваш огород в покое. Урожай картофеля осенью будет двойным.

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Рядом с картофелем нужно посеять полынь. Эфирные масла, содержащиеся в этом растении, вытеснят колорадских жуков с дачного участка. Вредители буквально отравятся. Есть и более простой способ: можно периодически посыпать посадки листьями этого растения.