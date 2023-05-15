Желтые пятна отмоются на раз: два простых ингредиента вернут белый цвет подоконнику из пластика

Девушка с чашкой кофе на подоконнике. Фото: Global Look Press

Как просто и быстро привести подоконник в идеальный вид.

Пластиковые окна иногда могут покрываться пятнами неприятного грязно-желтого оттенка. Кое-кто даже меняет из-за этого подоконники.

Однако можно попытаться привести пластиковый подоконник в идеальный вид. Попробуйте почистить пятна обычной пищевой содой. Можно высыпать ее прямо на подоконник и потереть насухую. Можно предварительно протереть подоконник влажной тряпкой, а уже затем натереть его содой.

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Эффективным средством против пятен является уксус. Его нужно развести водой в соотношении один к одному и помыть этой жидкостью подоконник.

Он засверкает белизной. Увлекаться этим методом не стоит. Один-два раза в год во время генеральной уборки — вполне достаточно.

По материалам belnovosti.by

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