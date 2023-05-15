Желтые пятна отмоются на раз: два простых ингредиента вернут белый цвет подоконнику из пластика

Эффективным средством против пятен является уксус. Его нужно развести водой в соотношении один к одному и помыть этой жидкостью подоконник.

Он засверкает белизной. Увлекаться этим методом не стоит. Один-два раза в год во время генеральной уборки — вполне достаточно.

По материалам belnovosti.by