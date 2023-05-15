Ювелир ляпнул, как почистить тусклое серебро дома — заблестит как новое: берем нашатырь

Кольца. Фото: freepik.com

Мало кто знает об этом трюке.

Есть простой способ спасти тусклое почерневшее серебро. Для этого не обязательно относить ювелирные украшения или столовые приборы на специальную чистку. Ювелиры раскрыли свой профессиональный секрет, почистить серебро можно и в домашних условиях, сэкономив деньги. Украшения засияют как в ювелирной лавке.

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Берем копеечное средство из аптеки. Нам понадобится нашатырный спирт 10%. На эту процедуру уйдет 5–10 минут. Средство переливаем в емкость и кладем в миску украшение. Спустя некоторое время нужно хорошенько встряхнуть посудину, чтобы ускорить процесс очистки. Далее промываем украшения водой и высушиваем полотенцем. Готово! Кольца, кулоны, серьги сияют как в ювелирном.

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