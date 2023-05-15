Ювелир ляпнул, как почистить тусклое серебро дома — заблестит как новое: берем нашатырь

Есть простой способ спасти тусклое почерневшее серебро. Для этого не обязательно относить ювелирные украшения или столовые приборы на специальную чистку. Ювелиры раскрыли свой профессиональный секрет, почистить серебро можно и в домашних условиях, сэкономив деньги. Украшения засияют как в ювелирной лавке.
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Берем копеечное средство из аптеки. Нам понадобится нашатырный спирт 10%. На эту процедуру уйдет 5–10 минут. Средство переливаем в емкость и кладем в миску украшение. Спустя некоторое время нужно хорошенько встряхнуть посудину, чтобы ускорить процесс очистки. Далее промываем украшения водой и высушиваем полотенцем. Готово! Кольца, кулоны, серьги сияют как в ювелирном.