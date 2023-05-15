Ювелир ляпнул, как почистить тусклое серебро дома — заблестит как новое: берем нашатырь

Есть простой способ спасти тусклое почерневшее серебро. Для этого не обязательно относить ювелирные украшения или столовые приборы на специальную чистку. Ювелиры раскрыли свой профессиональный секрет, почистить серебро можно и в домашних условиях, сэкономив деньги. Украшения засияют как в ювелирной лавке.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».