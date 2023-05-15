Успокоится уже к лету: аналитики назвали отметку, на которой остановится рубль – курс взлетит и меняться не будет

Нынешний курс рубля считается комфортным для экономики и российского бюджета. Аналитики считают, что национальная валюта может еще немного укрепиться в мае.

Но под влиянием внешних факторов рубль уже к началу лета установится вокруг отметки в 80 рублей и больше кардинально меняться не будет. Как минимум, какое-то продолжительное время.

Падение рубля финансисты связывают с давлением нескольких факторов.

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