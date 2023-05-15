Просто налейте в унитаз — утром будет белее снега: более простого метода чистки не существует

В настоящее время специализированные магазины предлагают множество наименований бытовой химии для очищения сантехнических изделий.

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Однако обычная «Белизна» по-прежнему остается в списке самых эффективных. Чтобы ваш унитаз стал белоснежным, нужно просто залить отбеливатель в чашу и распределить его по стенкам.