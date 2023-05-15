Просто налейте в унитаз — утром будет белее снега: более простого метода чистки не существует

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Вы удивитесь, что знакомое всем средство может быть таким эффективным.

В настоящее время специализированные магазины предлагают множество наименований бытовой химии для очищения сантехнических изделий.

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Однако обычная «Белизна» по-прежнему остается в списке самых эффективных. Чтобы ваш унитаз стал белоснежным, нужно просто залить отбеливатель в чашу и распределить его по стенкам.

Оставьте унитаз в таком состоянии на ночь, чтобы обойтись без всякой чистки, а утром просто ополосните его водой. Он станет белее снега! Уйдут даже старые пятна и наслоения!

Источник: дзен-канал «Мастер-ОК».

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