Просто налейте в унитаз — утром будет белее снега: более простого метода чистки не существует

В настоящее время специализированные магазины предлагают множество наименований бытовой химии для очищения сантехнических изделий.
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Однако обычная «Белизна» по-прежнему остается в списке самых эффективных. Чтобы ваш унитаз стал белоснежным, нужно просто залить отбеливатель в чашу и распределить его по стенкам.
Оставьте унитаз в таком состоянии на ночь, чтобы обойтись без всякой чистки, а утром просто ополосните его водой. Он станет белее снега! Уйдут даже старые пятна и наслоения!
Источник: дзен-канал «Мастер-ОК».