Как прочистить слив без тросика: делаем несколько надрезов на трубочке — хитрость сантехника

Если у вас засорился слив в ванне, раковине или душевой кабине, совсем не обязательно сразу вызывать сантехника.

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Даже если у вас нет специального тросика для прочистки труб, попробуйте смастерить дома нехитрое приспособление.

Возьмите обычную одноразовую трубочку для коктейлей, сделайте на ней ножницами несколько надрезов вдоль под углом 45 градусов. Эти острые уголки и вытащат всю грязь из слива.