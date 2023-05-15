Доллар опять подскочил на торгах: от нового курса у россиян сдают нервы — побежали в обменники

Американский доллар довольно долго сдавал позиции и каждый день стабильно терял свою стоимость на торгах Мосбиржи.

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Однако в конце прошлой недели он неожиданно повысил свой курс. Понедельник ,15 мая, тоже принес печальные для рубля известия.

Курс доллара с утра повысился на 18 копеек, дойдя до позиции в 78,1 рубля. Это выше прогнозируемых экспертами цифр. Предполагалось, что «американец» будет держаться приблизительно 77 рублей.