Как неправильным поливом вы можете испортить томаты: корни не дышат, роста нет

Часто садоводы высаживают томаты в сухую землю, а потом поливают сверху саженец. Лучше делать по-другому — поливать лунку с добавленной, хорошо перемешанной золой.
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И только когда вода впитается, необходимо высаживать томат, подсыпая влажным субстратом. Так грунт остается сверху рыхлым и влажным. Его уже поливать не нужно, поскольку в том месте, где будет развиваться корневая система, почва и так влажная. Культура будет развиваться в таких условиях хорошо.
Если же сначала погрузить саженец в сухую лунку, а затем полить водой, то сверху образуется плотная корка, а у корней застоится влага. В таких условиях развития растения не будет, урожаем он вас не порадует.
Источник: дзен-канал «Земляничная поляна. Сад, огород, цветник».