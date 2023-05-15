Хитрость с самоочищением: почему польские хозяйки кладут в бачок унитаза бутылку из пластика

Сейчас в хозяйственных магазинах немало средств для поддержания ванных комнат и унитазов в чистоте, однако далеко не все они могут похвастать экологичностью и дешевизной.

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Вместе с тем дома можно приготовить состав, который будет поддерживать чистоту вашего унитаза на постоянной основе, а в ванной комнате при этом не будет посторонних запахов.

Этот трюк используют экономные польские хозяйки, которые не любят лишний раз тратиться на покупные средства.

Натрите на терке обычное хозяйственное мыло, смешайте со столовым уксусом 9% в пластиковой бутылке в 0,3–0,5 литра, залив примерно его наполовину. Закрутите крышку, взболтайте. Должна получиться паста. Сверху бутылки сделайте несколько проколов. И погрузите в сливной бачок.