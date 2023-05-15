Как легко отбелить белые кроссовки: трюк с содой — нанести и оставить

Сода. Фото: соцсети

Это способ превратит вашу обувь в сияющую.

Белые кроссовки быстро теряют свой вид, но не отчаивайтесь. Простой трюк с содой, которая обладает осветляющим действием под влиянием перекиси водорода, поможет вам вернуть обуви былое сияющее состояние.

После этого оставляете на 15 минут и смываете водой. Эффект отличный!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».

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Берете 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки любого стирального порошка, 1 столовую ложку перекиси водорода. Смешиваете в пасту и втираете в кроссовки.

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