Как правильно надо поливать лук в течение сезона, чтобы урожай был богаче, чем у соседа: секрет от агронома

Основные правила полива репчатого лука раскрыла дачникам агроном Анастасия Коврижных. Специалист отграничила три важных периода, зависящих от этапов роста овоща.

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В первые 30 дней после посадки лук нуждается в воде каждые семь дней. Когда польете, не забудьте прорыхлить и промульчировать почву. Важно для второй процедуры выбирать мелкие полезные удобрения – так риски появления вредителей и болезней снизятся.

В июне и июле количество поливов уже следует сократить. В месяц уже понадобится три увлажнения. Только следите, чтобы почва была влажной, иначе пересохший грунт не позволит развиваться корнеплодам.

За три недели до сбора урожая лук уже не нуждается в дополнительном поливе. Некоторые дачники прекращают давать воду на грядки за 14 дней, это тоже допустимо. В результате такого подхода урожай будет богаче и слаще, возьмите на заметку.

По материалам сайта «Белновости»