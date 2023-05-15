Как использовать сахар для клубники: 3 секретных способа сладкой подкормки – крупных ягод будет множество

Сахар дачникам летом пригодится не только для заготовок, но и для подкормки клубники. Существует как минимум три секрета, как использовать сладость, в результате урожай ягоды будет рекордным, а соседи обзавидуются.

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Во-первых, перед посадкой опытные садоводы засыпают грядки или лунки сахаром, за счет чего создастся благоприятная среда для корневой системы клубники.

Во-вторых, уже во время цветения дачники опрыскивают сладким раствором кустики клубники, разводя сахар 1:10 с водой. После этого опыляться растения будут лучше, цветение – богаче.

В-третьих, уже когда ягодки готовы к сбору урожая, их посыпают сахаром – так ускорится их созревание, а вкус в результате окажется слаще.

По материалам сайта «Белновости»