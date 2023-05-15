Как повысить урожай огурцов, раскрыл агроном: дайте им молока!

Многим в новинку использовать молоко в качестве подкормки на садовом участке. Меж тем, агроном Анастасия Коврижных советует испытать лично всю чудодейственность этого напитка. Его опытные дачники применяют при приготовлении раствора для опрыскивания листьев огурцов. Из-за этого завязи может стать гораздо больше, и каждая даст плод.

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Нужно взять полбутылки обычного коровьего молока, две ложки меда, десять капель йода. Тщательно смешать, разбавить 10 литрами воды, дать настояться час, после чего не полениться обработать каждый листик огурцов. Через две недели снова повторить, затем еще раз – до появления завязи.

По материалам сайта «Белновости»