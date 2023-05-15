В мае дайте клубнике эту подкормку: состав дешевенький, а урожай богатый

Начало дачного сезона положено, все майские праздники опытные садоводы уже провели на своих участках. Многие уже отправили в землю семена, впереди высадки саженцев и работа с первым подкормом.

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Садовой клубнике тоже самое время дать первое удобрение. Отечественный агроном Анастасия Коврижных рекомендует очень бюджетный вариант подкормки, который готовится в домашних условиях и призван сделать плоды крупными и сладкими. Ингредиенты для раствора есть в каждом доме, а готовится он за считанные минуты.

Нужно развести йод в теплой воде из расчета одна капля на один литр. Сюда же всыпать измельченную до порошка золу, а также добавить щепотку марганцовки. Этот секретный состав весьма популярен у экономных деревенских жителей, но несмотря на дешевенький состав урожай клубники от нее будет богатым.

По материалам сайта «Белновости»