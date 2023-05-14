Как вывести муравьев с дачного участка — сбегут в лес: варим отвар из корицы за 6 минут

Делимся секретом опытных дачников, которые как никто знают, как вывести с участка муравьев. Эти вредители навсегда оставят свое жилище, сбежав в лес. Ужиться на одном участке с людьми они точно не смогут, если угостить их народным средством. Причем действует оно гуманно и природе не вредит.

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Дачники советуют использовать корицу. Если вы обнаружили на своем участке муравейник, щедро посыпьте его этой молотой специей. Также можно приготовить отвар из корицы и полить им муравейники. Вам понадобится литр воды и пачка корицы. Состав нужно прокипятить — держать на огне 6 минут, остудить и опрыскать им жилище муравьев. Насекомые тут же сбегут на соседний участок или в лес.