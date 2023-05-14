Успокоится к лету: аналитики назвали новый предел для доллара – впечатляющие цифры

Рубль в последние месяцы на бирже лихорадило. В апреле он обновлял годовые максимумы к доллару и евро. В мае начал укрепляться, а в минувшую пятницу, 12 мая. вновь вдруг подешевел.

Сколько еще времени будет лихорадить валюты? Эксперты говорят, что все более-менее стабилизируется к началу лета.

В позитивном сценарии доллар будет стоить 73 рубля, в негативном - 80. Цифры и диапазон впечатляют.

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