Успокоится к лету: аналитики назвали новый предел для доллара – впечатляющие цифры

Рубль в последние месяцы на бирже лихорадило. В апреле он обновлял годовые максимумы к доллару и евро. В мае начал укрепляться, а в минувшую пятницу, 12 мая. вновь вдруг подешевел.
Сколько еще времени будет лихорадить валюты? Эксперты говорят, что все более-менее стабилизируется к началу лета.
В позитивном сценарии доллар будет стоить 73 рубля, в негативном - 80. Цифры и диапазон впечатляют.
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«Существует вероятность продолжения снижения котировок российской валюты до 73 рублей за доллар. Учитывая увеличившийся дефицит торгового баланса до 3,424 триллионов рублей и падение стоимости барреля нефти Urals до 53 долларов, комфортный уровень до начала лета для доллара около 80 рублей, за евро — 84-89 рублей», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.