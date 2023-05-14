Вы никогда так не делали: для чего кладут лавровый лист под подушку – удивитесь, но это работает

Как выясняется, лавровый лист можно использовать не только в кулинарии. У этого растения довольно обширный функционал.

Например, лавровый лист, оставленный на ночь в обуви, устраняет неприятный запах. А согласно поверью, если носить лавровый лист в кошельке, деньги не будут переводиться.

Лавровый лист еще и можно класть под подушку - это улучшит сон.

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