Вы никогда так не делали: для чего кладут лавровый лист под подушку – удивитесь, но это работает

Лавровый лист. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто хочет спать спокойно и крепко.

Как выясняется, лавровый лист можно использовать не только в кулинарии. У этого растения довольно обширный функционал.

Например, лавровый лист, оставленный на ночь в обуви, устраняет неприятный запах. А согласно поверью, если носить лавровый лист в кошельке, деньги не будут переводиться.

Лавровый лист еще и можно класть под подушку - это улучшит сон.

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Для этого подойдет только крупный лист. Сон заметно улучшится, станет крепче. А после пробуждения вы почувствуете прилив сил и энергии. Настроение весь день будет прекрасным.

По материалам mistika.xyz.

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