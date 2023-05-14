Опять скаканет: сколько будет стоить доллар к концу мая – финансовые аналитики сделали предупреждение

Доллар в послепраздничные дни мая начал сдавать свои позиции по отношению к рублю. Российская валюта отыгралась на торгах за сданные в апреле рубежи. Однако финансовые аналитики считают, что поводов для оптимизма пока недостаточно.
Эксперты уверяют, что небольшое ослабление доллара - процесс временный, американская валюта в скором времени пойдет в рост.
«Сейчас доллар продолжает торговаться в диапазоне 70-80 рублей, который был ранее обозначен российским правительством, как зона, комфортная для бюджета и экономики. Существует вероятность продолжения снижения котировок российской валюты до 73 рублей за доллар», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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При этом эксперт озвучил и более реалистичный сценарий, в котором доллар стоит на несколько пунктов больше, чем 73 рубля.
К концу мая - началу июня доллар будет стоить порядка 80 рублей, евро — 84-89 рублей, добавил Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.