Опять скаканет: сколько будет стоить доллар к концу мая – финансовые аналитики сделали предупреждение

Доллар в послепраздничные дни мая начал сдавать свои позиции по отношению к рублю. Российская валюта отыгралась на торгах за сданные в апреле рубежи. Однако финансовые аналитики считают, что поводов для оптимизма пока недостаточно.

Эксперты уверяют, что небольшое ослабление доллара - процесс временный, американская валюта в скором времени пойдет в рост.