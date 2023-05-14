Вкус заметно преобразится, станет еще нежнее и воздушнее: что добавить в картофельное пюре – секретный ингредиент

Картофель в кастрюле с водой. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто любит экспериментировать с привычными блюдами.

Картофельное пюре - один из самых распространенных гарниров. Его подают и к мясу, и к рыбе, и к курице.

Есть один секретный ингредиент, добавив который в картофельное пюре, можно добиться более яркого и пикантного вкуса привычного блюда.

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Это - творожный сыр. На килограмм сырого картофеля достаточно двести граммов. Ввести творожный сыр в картофель нужно уже после того, как пюре будет готово. Творожный сыр и пюре нужно тщательно перемешать или взбить миксером. Затем можно добавить зелень и подавать на стол.

По материалам belnovosti.by.

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