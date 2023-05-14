Эту муку нельзя использовать ни под каким соусом — срочно выбрасываем, чтобы не пожалеть

Экономные хозяйки, обнаружив в емкости с мукой непрошеных гостей, бережно ее просеивают и продолжают пользоваться — пекут блины, жарят пирожки, не задумываясь при этом о неприятных последствиях, а они, между прочим, могут быть и достаточно страшные.

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Если жучки завелись в муке, то этот продукт можно считать испорченным. От нее следует избавиться и даже в мыслях не допускать, что муку можно как-то использовать.

«Зараженную муку нельзя употреблять. Существует высокий риск пищевого отравления или аллергической реакции. Кроме того, зараженная мука теряет свои полезные свойства», — предупреждает автор книг по выпечке Юлия Леликова.

Бороться с жучками в муке можно двумя способами — прокаливанием и замораживанием, но что первый, что второй отрицательно сказываются на свойствах продукта.

По материалам портала «Городовой»