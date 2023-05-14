Черви в черешне больше не заведутся: народное средство для эффективной борьбы от вредителей – без химии

Червь поражает ягоды черешни из-за вишневой мухи, которая нападает на дерево и откладывает личинки.

Бороться с вишневой мухой, а значит, и червяками в черешне, можно с помощью народных средств, без химии. Эффективен против появления вишневых мух раствор, который борется против тли. Это отвары табака, полыни и хозяйственное мыло.

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