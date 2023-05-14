Клещи ненавидят этот запах — аромат, который гарантированно отпугнет кровососов

Многие в качестве защиты от клещей используют специальные аэрозоли, однако ни один из них не дает такого мощного результата, как репеллент, созданный своими руками. Почувствовав этот аромат, кровопийцы гарантированно не прицепятся к коже!

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Клещи, как известно, не выносят ярких запахов. К ним относятся, например, эфирные масла. Зная это, можно за пару минут сделать репеллент и впредь не пугаться насекомых.

Приготовить чудо-жидкость довольно просто. Берем две столовые ложки растительного или оливкового масла, добавляем к ним 20 капель эфирного масла хвойного дерева. Массу тщательно перемешиваем и наносим на кожу перед выездом на природу. Такой аромат для клещей хуже яда, паразиты точно будут держать дистанцию.

По материалам misterklop.ru