В банках очереди, опять пугающие прогнозы: аналитик озвучил курс рубля к началу лета – волосы дыбом от таких цифр

Рубль на завершившейся неделе мая то укреплялся, заставляя всех бежать в банк и скупать валюту по выгодному курсу, то опять проседал.
Аналитики утверждают, что к началу лета доллар будет стоить примерно 80 рублей. Цифра высокая, вызывает шок, что называется «волосы встают дыбом». Прогнозы финансистов звучат пугающе.
«Сейчас доллар продолжает торговаться в диапазоне 70-80 рублей, который был ранее обозначен российским правительством, как зона, комфортная для бюджета и экономики. Существует вероятность продолжения снижения котировок российской валюты до 73 рублей за доллар», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Но учитывая экономические факторы и падение стоимости барреля нефти марки Urals до 53 долларов, скорее всего доллар к началу лета будет стоить около 80 рублей, а евро — 84-89 рублей.
По материалам 1prime.ru.