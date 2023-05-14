Аналитик озвучил курс рубля к началу лета

Логотип рубля. Фото: Global Look Press

Финансисты продолжают делать прогнозы о стоимости рубля.

Рубль на завершившейся неделе мая то укреплялся, заставляя всех бежать в банк и скупать валюту по выгодному курсу, то опять проседал.

Аналитики утверждают, что к началу лета доллар будет стоить примерно 80 рублей. Цифра высокая, вызывает шок, что называется «волосы встают дыбом». Прогнозы финансистов звучат пугающе.

«Сейчас доллар продолжает торговаться в диапазоне 70-80 рублей, который был ранее обозначен российским правительством, как зона, комфортная для бюджета и экономики. Существует вероятность продолжения снижения котировок российской валюты до 73 рублей за доллар», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Но учитывая экономические факторы и падение стоимости барреля нефти марки Urals до 53 долларов, скорее всего доллар к началу лета будет стоить около 80 рублей, а евро — 84-89 рублей.

По материалам 1prime.ru.

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