Аналитик озвучил курс рубля к началу лета

Рубль на завершившейся неделе мая то укреплялся, заставляя всех бежать в банк и скупать валюту по выгодному курсу, то опять проседал.

Аналитики утверждают, что к началу лета доллар будет стоить примерно 80 рублей. Цифра высокая, вызывает шок, что называется «волосы встают дыбом». Прогнозы финансистов звучат пугающе.