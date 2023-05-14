Нужно обязательно положить на блюдце: почему опасно пить чай с ложкой в чашке - полный запрет

Чаепитие обросло особенными приметами. Одна из них гласит, что в чашке с чаем ни в коем случае нельзя оставлять ложку. Это сулит неприятности в материальной сфере.

Человек, который пьет чай с ложкой в чашке, не сможет заработать много денег. А если у него еще и есть долги, то ему никогда по ним не расплатиться.

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