Почему не стоит выбрасывать коробки от спичек: лайфхак от хозяек со стажем

Опытные хозяйки нашли полезное применение пустым спичечным коробкам. Знать бы о нем раньше, можно было бы здорово сэкономить на покупке специальных средств.

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Опытным путем хранительницы очага выяснили, что спичечные коробки считаются отличным очистителем. С их помощью можно без труда убрать прилипшую грязь с подошвы утюга.

Для этого нужно немного нагреть утюг, а затем провести по загрязненным участкам полосой для зажигания.

Из-за содержащегося на стенках коробка красного фосфора почерневшая поверхность очистится на глазах! Останется только протереть подошву сухой тряпочкой.

По материалам domstrousam.ru