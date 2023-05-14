Как застиранным полотенцам вернуть мягкость — станут бархатными, как в день покупки

Первым и очевидным способом вернуть застиранным полотенцам мягкость считается использование правильно подобранного средства для стирки (лучше гелевого, так как оно не забивается в волокна ткани) и кондиционера. Но есть и другие методы; ими поделились хозяйки со стажем.

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В дело идут старые добрые уксус и соль. Две столовые ложки соли разводим в 200 мл уксуса и вливаем эссенцию в барабан. Хозяйки уверяют: буквально за одну стирку полотенца вновь станут приятными на ощупь.

Еще один способ с таким же ошеломляющим эффектом — разведенная сода с водой. По такой же схеме готовим смесь и отправляем ее к вещам в стиральную машинку. Включаем нужный режим, а по окончании программы наслаждаемся вау-результатом!

По материалам belnovosti.by