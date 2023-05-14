Как легко погладить шторы без утюга и отпаривателя: трюк с водой

Гладить шторы после стирки – непростое занятие. Мало того, что они плохо меняют структуру под воздействием утюга, это еще и жутко неудобно, ведь доска намного уже их площади.

Этот простой лайфхак поможет хозяйкам, которые не желают тратить свое драгоценное время на глажку.

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Сразу после стирки повесьте шторы на окна, пусть они естественным образом высохнут. Далее смешайте с одним стаканом воды полколпачка кондиционера для стирки. Налейте в пульверизатор и разбрызгайте состав по поверхности штор. Когда они просохнут, вы удивитесь эффекту!