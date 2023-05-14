Как собрать с пола разбившееся яйцо — гениальный трюк с солью

Каждый хоть раз в жизни ронял яйцо на пол, а затем с усердием ликвидировал последствия. Дело, как известно, не из простых: яйцо предательски растекается по полу, затекая в микротрещины и оставляя липкий след. Раз прошелся влажной тряпкой, два, а липкость как была, так и осталась! Рассказываем, как без усилий решить эту проблему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Все, что понадобится, это крупная соль. Яичные ошметки следует обильно засыпать хлоридом натрия и оставить в таком виде на 10 минут. За это время пятна подсохнут, и их без труда можно будет убрать. Лучше всего для этого подойдет простая тряпка или бумажное полотенце.

Трюк в том, что благодаря соли яйцо немного затвердеет и не растечется по полу, как если бы это было без нее.

По материалам belnovosti.by