Почему на жирное пятно нужно сразу брызгать лак для волос: одежда моментально чистая

Пятно жирное. Фото: соцсети

Этот же лайфхак можно использовать относительно ковров и обивки мебели.

Если вы поставили жирное пятно на одежду, мягкую обивку мебели или любимый ковер, не отчаивайтесь!

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Побрызгайте на загрязненную поверхность лак для волос и оставьте естественным образом высыхать. Лак растворит весь жир и испарится вместе с ним.

Также с одеждой может помочь средство для мытья посуды. Нанесите обильно его на пятно, выдержите минут 30. Далее постирайте любым способом - вручную или в машинке.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».

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