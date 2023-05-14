Почему на жирное пятно нужно сразу брызгать лак для волос: одежда моментально чистая

Если вы поставили жирное пятно на одежду, мягкую обивку мебели или любимый ковер, не отчаивайтесь!

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Побрызгайте на загрязненную поверхность лак для волос и оставьте естественным образом высыхать. Лак растворит весь жир и испарится вместе с ним.

Также с одеждой может помочь средство для мытья посуды. Нанесите обильно его на пятно, выдержите минут 30. Далее постирайте любым способом - вручную или в машинке.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».