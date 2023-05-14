Этот способ отмоет пригоревшую посуду за пять секунд — нагар слетит на глазах

Матерые хозяйки раскрыли секрет, как без усилий отмыть пригоревшую посуду, будь то сковородка или кастрюля. Для этого способа нужны только рис и вода. Результат, учитывая то, как мало времени вы потратите, точно ошеломит!

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Насыпьте в грязную посуду горсть крупы, добавьте стакан воды и поставьте на плиту.

Рис нужно варить до тех пор, пока зерна не станут мягкими, после чего следует выключить огонь и отставить посуду в сторону до остывания.

Таким способом, уверяют чистюли, нагар отвалится на глазах! Вся грязь отстанет вместе с рисом, которую без труда можно будет убрать.

В завершении следует помыть посуду привычным способом с добавлением моющего средства.

По материалам belnovosti.by