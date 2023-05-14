Стал известен реальный курс доллара: россияне узнали первыми – уже у банкоматов

Американский доллар несколько дней подряд понижался в курсе на торгах Мосбиржи, удивляя экспертов. Ведь цены на нефть по-прежнему остаются низкими, а бюджет России – все в том же состоянии.

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Финансовые аналитики было решили, что страна смогла адаптироваться к нынешним реалиям, и отечественная валюта перестала зависеть от цен на нефть. Однако доллар решил преподнести сюрприз.

На последних торгах он поднялся более чем на рубль и завершил биржевую неделю резким подъемом. В настоящий момент его реальный курс – 77,92 рубля.

Вместе с тем аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в последнем месяце весны 2023 года доллар способен колебаться до 80 рублей. Россияне, узнавшие об том первыми, поспешили к банкоматам.

Источник: 1prime.ru