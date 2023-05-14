Комары боятся этого запаха как огня: удивительная находка из СССР

Спастись от назойливых комаров можно специальными средствами, однако гарантии, что кровопийцы не прилетят снова нет никакой. Точно так же и с народными средствами: все они дают лишь временный эффект. Но на носу сезон комаров, неужели нет ничего, что избавило бы от кровососущих? Есть! И стоит, к слову, совсем недорого.

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Комары не переносят эфирные масла гвоздики, которые, к слову, есть в составе одеколона «Гвоздика». Это средство из СССР, выпускаемое фабрикой «Новая заря» и продаваемое до сих пор, настоящая находка от назойливых насекомых.

Почувствовав этот запах, комары будут вас сторониться и точно не покусают. А стоит одеколон в пределах 150 рублей за 100 мл — если использовать его как репеллент, то хватит не на один сезон.

По материалам belnovosti.by