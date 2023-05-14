Просто залейте это в раковину и засор испарится на глазах: домашняя шипучка из обычной соды

Простенький самодельный раствор избавит вас от засора в раковине в два счета. Вам понадобятся всего два ингредиента – сода и уксус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Полстакана соды или целый стакан насыпьте в трубу как можно глубже. Сверху залейте столовым уксусом, использовав от стакана до бутылки. Вы увидите активную пену, которая прочистит слив от накоплений.

Когда процесс утихнет, включите горячую воду. После этой процедуры вода будет проходить в канализацию свободно.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».